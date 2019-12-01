Altay - Eskişehirspor maç sonucu: 1-1

TFF 1'inci Lig’de 13'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor’la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 34'üncü dakikasında Sekidika’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Altay 45+1'inci dakikada Abdülkerim’le skoru 1-1’e getirdi. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 1 puan alan Altay, 16 puana ulaşıp 10'uncu sıraya yükseldi. Son sıradaki Eskişehirspor ise puanını 2’ye çıkardı. Altay taraftarları maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ve sportif direktör Özden Töraydın’ı istifaya davet etti.

Maçtan dakikalar

22'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Emre’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Milinkovic’in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28'inci dakikada Altaylı Tatos’un yaklaşık 25 metreden şutunda top üst direkte patladı.

34'üncü dakikada Eskişehirspor öne geçti. Soldan Emre’nin orta şut karışımı yerden vuruşunda kaleci Aydın’ı geçen topu arka direkte Sekidika ağlara yolladı: 0-1.

45'inci dakikada Eskişehirspor ceza sahasında oluşan karambolde Deniz çok sert vurdu, Erdal topu çizgiden çıkardı.

45+1'inci dakikada sağdan Tatos’un kullandığı kornerde Leandrinho’nun kafayla indirdiği topu kale önünde Abdülkerim filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

62'nci dakikada sağdan Sekidika’nın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Milinkovic topu yandan auta yolladı.

72'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Leandrinho’nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88'inci dakikada sağ çaprazdan Tatos’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Oğuzhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.