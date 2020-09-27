Altay-Eskişehirspor: 6-0
TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Portekizli yıldız Marco Paixao attığı 4 golle galibiyette başrolü oynarken, Altay'ın diğer gollerini Erhan Çelenk ve Leandro Kappel kaydetti. İzmir temsilcisinde Ziya'nın bir şutu ise direkten döndü. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Altay puanını 4'e çıkarırken, Eskişehirspor 1 puanda kaldı.
28'inci dakikada Altay golü buldu. Orta sahanın solundan Ziya'nın defansın arkasına yolladığı uzun topu ceza sahasında kontrol eden Paixao, karşı karşıya kaldığı kaleci Melih'i avladı: 1-0.
33'üncü dakikada soldan Erhan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karombelde İbrahim'in kafayla dokunduğu topu Paixao kale önünde kafayla filelere yolladı: 2-0.
35'inci dakikada sağ kanattan etkili gelen Kappel ceza sahasına yerden kesti, penaltı noktası üzerinde Erhan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.
45'inci dakikada soldan Ziya'nın ortasında ceza sahasındaki Paixao yerden bir vuruşla kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0.
Mücadelenin ilk yarısı Altay’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada sağdan Kappel'in ortasında arka direkte Paixao topu boş kaleye yolladı: 5-0.
53'üncü dakikada Ziya'nın sol çaprazdan sert şutunda top yan direkten döndü.
61'inci dakikada konuk ekipten İbrahim Halil'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Burak topu son anda kornere çeldi.
68'inci dakikada gelişen Altay atağında Regattin'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kappel'in aşırtma vuruşunda fark 6'ya çıktı: 6-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Altay'ın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA