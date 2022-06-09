﻿﻿Dış transfer yapamayacak İzmir temsilcisi, son olarak siyah-beyazlı formayı giyen iki oyuncuyu ikna etmek için kolları sıvadı. Stoper Gençer son olarak 4 Aralık 2019'da Trabzonspor 'la oynanan kupa maçında oynamış ve ikinci kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Son 2.5 sezonda forma giyemeyen tecrübeli savunmacının özel olarak antrenmanlarını sürdürdüğü ve futbola dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Altay'la 2020-2021 sezonunda Play-Off'tan Süper Lig 'e çıkma sevinci yaşayan Boşnak ön libero Scuk ise Süper Lig kadrosunda düşünülmeyince sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon hiçbir takımla anlaşmayan Jasmin Scuk'un 450 bin Euro alacağı nedeniyle kulübe açtığı dava CAS'ta devam ediyor. İki oyuncunun kırgın oldukları ancak yuvaya dönebilecekleri bildirildi.

DHA



