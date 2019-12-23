TFF 1. Lig’in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Altay’a 3-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Leandrinho, 21 ve 54’üncü dakikalarda Paixao atarken, ev sahibinin tek golü 11’inci dakikada Pote’den geldi. BB Erzurumspor’da Pote 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın önemli anları ise şu şekilde gelişti: 5. dakikada Altay’ın ani atağında Paixao, ceza sahası dışından sert vurdu. Direkten dönen topu Leandrinho ağlara gönderdi: 0-1. 11. dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Obertan’ın ortasına iyi yükselen Pote, topu ağlara gönderdi: 1-1. 21. dakikada sol taraftan Yılmaz’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Paixao, Sehic’in yanından takımını öne geçiren golü attı: 1-2. Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu kez Pote
54. dakikada Mavi-Beyazlı takımın defansının arkasına sarkan Paixao, Sehic’in solundan golü kaydetti: 1-3. 89’da Erzurumspor’un tek golünü atan Pote, rakibine yaptığı sert hareket sonrası hakemden ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta başka gol olmayınca Altay, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.