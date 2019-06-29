İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kaleci transferinde rotasını Gençlerbirliği'nde görev yapan Emrullah Şalk'a çevirdi.

Bolusporlu eski file bekçisi Gökhan Değirmenci ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar Emrullah ile görüşmelere başladı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki file bekçisinin İzmir ekibine olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığı Gençlerbirliği'nde geçen sezon 14 karşılaşmaya çıkan Emrullah, Zeytinburnu, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Eyüpspor, Kayserispor Erciyespor, Konyaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor ve Manisaspor'da görev aldı.