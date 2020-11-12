Altay, Edin Cocalic ile hep kazanamadı

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak savunmacı, ilk kez 2'nci haftadaki İstanbulspor deplasmanında ilk 11'de şans buldu.

Altay, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından oynanan 3 maçta kadroya alınmayan 32 yaşındaki defans oyuncusu, takımda görülen koronavirüs vakaları sonrası Altınordu derbisiyle ilk 11'e döndü. Siyah-beyazlılar, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Altay'ın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek elendiği kupa maçında da Cocalic, 90 dakika sahadaydı. İzmir temsilcisi son olarak evinde Balıkesirspor'a 2-1 kaybederken, ilk 11'de yer alan Boşnak futbolcu yine puan yüzü görememiş oldu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)