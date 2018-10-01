Altay düşüşe geçti

Spor Toto 1'inci Lig'e 7 aradan sonra dönerek sezona iddialı giren Altay, son 2 haftada düşüşe geçti. İlk 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, 1-0'lık Giresunspor yenilgisinin ardından Balıkesirspor deplasmanından da eli boş döndü. Rakibine 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi lider Gençlerbirliği'nin 12, 2'nci sıradaki Boluspor'un ise 10 puan gerisine düştü. Teknik direktör Alper Avcı ise oynanan futboldan memnun kalmadığını dile getirdi.

Basit goller yediklerini ifade eden Alper Avcı, "Açıkçası galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Savunmada aksadığımız zamanlar oldu. Oyun kurmakta da zorlanınca mağlup döndük. Bize yakışmayan futbol vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra belki oyuna ortak olabilirdik ancak başaramadık. Mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Bundan sonraki süreçte daha iyi olacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.