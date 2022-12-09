Altay, deplasmanda zor kaybediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, hafta sonunda Denizlispor ’a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekibin bu sezonki deplasman karnesi ise dikkat çekici.

İzmir temsilcisi, bu sezon ligde 6 dış saha maçına çıktı. Sakaryaspor ve Altınordu maçlarından galibiyetle ayrılırken; Adanaspor, Yeni Malatyaspor ve Manisa FK maçlarında da beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu sezonki tek deplasman mağlubiyetini ise ligin ikinci haftasında Pendikspor’a karşı aldı. Böylece Altay, bu sezon şimdiye kadarki dış saha maçlarında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza atarken, topladığı 21 puanın 9’unu deplasmanda almış oldu. (İHA)