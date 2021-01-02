Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Altay'da golcü Armand Gnanduillet'in ardından takımdan ayrılan kaleci Burak ve Anton Putsila'nın yanı sıra sakatlığı süren Harun kadroda yer almayacak. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan 32 puanlı İzmir temsilcisi, 3'te 3 yapan 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DHA