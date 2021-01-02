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Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor

TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Tuzlaspor'la oynadığı erteleme maçını 1-0 kazanarak averajla liderliğe yükselen Altay, yarın ilk yarının son maçında Bandırmaspor'a konuk olacak.

02 Ocak 2021, Cumartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Altay deplasmanda Bandırmaspor'la oynuyor

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Altay'da golcü Armand Gnanduillet'in ardından takımdan ayrılan kaleci Burak ve Anton Putsila'nın yanı sıra sakatlığı süren Harun kadroda yer almayacak. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan 32 puanlı İzmir temsilcisi, 3'te 3 yapan 21 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DHA

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