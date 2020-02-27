İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Adanaspor'u 2-0 yenerek yeniden Play-Off hattına giren Altay yarın deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor'la kozlarını paylaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçından 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, sezon başında çalıştırığı Bursaspor'a bu kez rakip olacak. Altay'da sağ bek Erhan cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Altaylı taraftarlar Bursa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayacak.

Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini dile getiren Sportif Direktör Murat Uluç, "Bursaspor deplasmanı ve sonrasında seri yakalayarak Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Her maç şampiyonluk için önemli. 3. Lig ve 2. Lig'de yaşadığımız şampiyonluklarda, camiamız ve tüm kentin desteğiyle yaratılan sinerji itici gücümüzdü. Bunun kalan 11 haftada tekrarlanacağına inanıyorum. Adanaspor önündeki etkili oyunumuzu Bursa deplasmanında taraftarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ALTAY

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