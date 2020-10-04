Altay çıkışa geçti

Sezona kötü bir başlangıç yapıp önce Samsunspor'la berabere kalan, ardından İstanbulspor'a yenilen siyah-beyazlılar, üst üste Eskişehirspor ve Keçiörengücü galibiyetleriyle çıkışa geçti. Milli araya 7 puanla giren Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, yeni bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını söyledi.

Kulübün ve takımın yeni bir yapılanma içinde olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Neredeyse 20 yeni oyuncu aramıza katıldı. Elbette böyle bir takımın oturması kolay değil. Milli maç arasında takımda taşlar yerine oturacak. Üzerine koyarak gidiyoruz. Kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Adaptasyon süreci bitince daha pozitif ve çağdaş futbol oynayacağız. Elbette skorları da alacağız. Şu anki durumumuzdan memnunum" diye konuştu.

DHA