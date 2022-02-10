Altay - Çaykur Rizespor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Altay, deplasman galibiyeti alamayan tek takım olan Çaykur Rizespor ile kulüp tarihinin en uzun serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Altay, son lig maçında Göztepe 'yi 2-0 mağlup ederek mücadeleden çok önemli bir 3 puan aldı. İzmir temsilcisi oyunu kontrol edip 10'dan fazla pozisyon yarattı. Altay her öne çıktıklarında kalesinde gol gördü. Sonuç yanıltıcı olsa da Göztepe'nin performansı doğru yolda olduğuna dair hiçbir belirti vermedi.

Çaykur Rizespor son maçında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelede çok sayıda pozisyon yaratmayı başardılar, ancak kale önünde son vuruşlarda yetersiz kaldı. Hamza Hamzaoğlu, deneyimli Cisse'nin gelişinden sonra hücum hattının toparlanmasını bekliyor. Karadeniz ekibi Ocak transfer dönemini hızlı geçirerek kadrosunı Gedson Fernandes ve Ponck ile güçlendirdi.

Yeni transferlerin bu oyunda önemli bir rol oynaması nı bekleyebiliriz. Çaykur Rizespor burada en az bir puan çıkartabilir.



