Ligde üst üste tecrübeli oyuncuları bünyesine katarak transferin en hareketli kulübü olan Altay, dış transferde son olarak Giresunspor'da forma giyen sol bek Çağlar Birinci'ye teklif sundu. Trabzonspor altyapısında yetişip Orduspor'da profesyonel olan 35 yaşındaki futbolcu Denizlispor, İstanbulspor, Galatasaray, Elazığspor, Akhisarspor, Kayserispor ve Karşıyaka'da da görev yaptı.

Geçen sezon Giresunspor'da sadece 1 maçta forma giyen Çağlar, kariyerinde Süper Lig'de 116 maça çıkarken, 1. Lig'de 67 müsabakada oynadı.