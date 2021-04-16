Altay büyük fırsatı kaçırdı

1. Lig'de son haftalara girilirken, Ankaraspor ile Altay karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, 9’da Samed Ali Kaya'nın kaydettiği gol ile öne geçti: 1-0. Geriye düşmesinin ardından savunma önceliğini bırakan Siyah-Beyazlılar, 25'te Jasmin Scuk ile skora dengeyi getirdi: 1-1. Altay, ikinci yarıya şok bir gol ile başladı. 50'de ilk golün asistini yapan Pedersen, takımını bir kez daha zorlu maçta öne taşıdı: 2-1. Son ana kadar baskısını sürdüren Osman Özköylü'nün öğrencileri, 80'de Deniz Kadah ile umutlandı: 2-2. Ancak İzmir ekibi, yakaladığı fırsatları bir bir harcadı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

İkinci sıranın 4 puan gerisinde

90 dakika sonunda ise Altay'ın topla oynamada rakibine karşı kurduğu yüzde 78'e 22'lik üstünlük, gözlerden kaçmadı. Doğrudan Süper Lig 'i hedefleyen Altay, ilk 2 yolunda ağır bir yara aldı.