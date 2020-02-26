Altay, Bursaspor deplasmanına odaklandı

Altay’da göreve yeni gelen Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Bursaspor deplasmanının ligde arka arkaya oynayacakları 5 maç içinde final niteliği taşıdığını belirterek zirve yolunda siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpte önemli bir yenilenme sürecinin başladığına dikkat çeken Bozok, "Göreve gelirken camiamıza karşı büyük bir sorumluluk aldım. Tüm değişim süreci Altay’ın menfaatleri doğrultusunda planlandı ve bu yönde sürdürülüyor. Adanaspor maçında takımımız gereken reaksiyonu gösterdi. Bu kısıtlı zamanda takımımıza verebileceğimiz en önemli şey destek ve yaratılacak sinerji. Taraftarımız ve camiamız bunu başaracak güçte. Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz Süper Lig olacak. Bursa deplasmanı, üst lige giden rotamızın şeklini belirleyecek önemli bir final. Taraftarımızın bize ayrılan 2000 kontenjanı hakkını vererek dolduracağına eminiz. Büyük Altay sahada ve tribünde gereğini yapacaktır" dedi.

Başarının anahtarı: 'Sinerji'

Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini kaydeden Sportif Direktör Murat Uluç ise, "Yönetim Kurulumuz, teknik adam ve sportif direktör değişikliği ile son 12 maça yeni bir sinerji oluşturarak girmeyi uygun gördü. Farklı Adanaspor galibiyeti puan sıralamasındaki yerimizi ve moralimizi yükseltti. Üstlendiğim her görevde Büyük Altay için can-ı gönülden çalıştım ve bunu sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor deplasmanı ve sonrasında seri yakalayarak Büyük Altay’ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istiyoruz. Her maç şampiyonluk için önemli. 3. ve 2. Lig'de yaşadığımız şampiyonluklarda, camiamız ve tüm kentin desteğiyle oluşturulan sinerji itici gücümüzdü. Bunun kalan 11 haftada tekrarlanacağına inanıyorum. Yalçın Koşukavak hocamız kısa sürede en iyi performansı yakalayacak. Adanaspor önündeki etkili oyunumuzu Bursa deplasmanında taraftarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İHA