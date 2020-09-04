Altay, Bulgar futbolcu Georgi Milanov ile temasa geçti

TFF 1'inci Lig'de yaptığı 14 transferle yeni sezona iddialı hazırlanan Altay'da stoper arayışları sürürken, siyah-beyazlıların orta sahaya da takviye gerçekleştireceği bildirildi. İzmir ekibinin son olarak Macaristan'ın MOL Fehervar takımında oynayıp şu an boşta olan Bulgar oyuncu Georgi Milanov ile temasa geçtiği öğrenildi. Forvet arkasında görev yapan ve ayrıca her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten yönetimin olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Futbola ülkesinin Litex Lovech takımında başlayan Milanov, 2013-2014 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oldu. Moskova ekibinde Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Milanov, ardından İsviçre'nin Grasshoppers takımına transfer oldu. Macaristan'da Vidi forması da giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon MOL Fehervar'da 25 maçta 3 gol attı.