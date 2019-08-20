Altay bu kez kötü başladı

Siyah-beyazlılar, 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı 2016-17'de ilk karşılaşmasında evinde 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Bir sonraki yılı 2'nci Lig'de şampiyonlukla tamamlayan İzmir temsilcisi, sezonun ilk sınavında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 1'inci Lig'de taraftarının önünde çıktığı ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor'u tek golle geçti. İlk maçlarda İzmir'de üst üste 3 yıl kazanan taraf olan Altay, bu kez aynı sevinci yaşayamadı.

Ümraniyespor maçının ilk yarısında takımın ilk hafta gerginliği yaşadığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Ümraniyespor ligin iyi takımlarından biri. Yediğimiz ilk golde ilk maç stresi yansıdı. Özgür'ün gördüğü ikinci sarı kartı doğru bulmadık. Yine hakem hatalarıyla lige başladık. 10 kişi kalınca iyi bir tepki verdik, baskı kurduk ve golü bulduk. Bireysel hataları çözmemiz gerekiyor. Bu yenilgi nazar boncuğu olsun. Bu haftadan sonra bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Takıma geç katılanlar fiziksel eksiklerini kapatacak ve ritmimizi bulacağız. Galibiyetler gibi mağlubiyetler de olacak" diye konuştu.

DHA