İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altay yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. İlk yarıda rakiplerini Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Göztepe'nin yeni stadına taşınmasıyla sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak randevuda Burak Şeker düdük çalacak. Biletler öğrenci 7.5, maraton ve misafir 15, kapalı 25 TL, VIP 100 TL'den satışa çıktı.

İzmir ekibinde Portekizli forvet Paixao ve sol bek Özgür'ün sarı kart cezaları sona erdi. Kırmızı kart cezası süren stoper İbrahim, sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin ve sakat Gençer kadroda yer almayacak. Geçen hafta kadroda yer almayan, hafta içinde lisansı çıkan yeni transfer Kerim Avcı'nın 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Altay, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini yenerek Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde 9'un sıradaki Altay'ın 24, 13'üncü İstanbulspor'un 20 puanı bulunuyor.

ALTAY

Cihan - Erhan, Cenk, Abdülkerim, Doğa, Tavares, Yılmaz, Putsila, Kappel, Leandrinho, Paixao