Süper Lig'in 7. haftasına 14 puan ve averajla lider giren Beşiktaş , Altay deplasmanında... İki takım Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan namağlup Kara Kartal, 10 eksikle gittiği İzmir'de kazanıp moral depolamak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle 2 maçlık seri yakalayan ligin formda takımı Altay ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak.

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Ligde 6 karşılaşma sonunda Altay, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan toplarken, Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın Altay'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu sebebiyle kafilede 16 futbolcu yer aldı.

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Altay-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altay-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Altay: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Poko, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba

Beşiktaş: Mert, N’Sakala, Atiba, Montero, Rıdvan, Souza, Gökhan, Salih, Pjanic, Güven, Kenan

Beşiktaş'ta tam 10 eksik!

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi sakatlıkları nedeniyle, Valentin Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

Altay'ın eksikleri Rodriguez, Eren ve Rayan

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Rodriguez, Eren ve Rayan görev alamayacak. Pinares'in oynamasının zor olduğu, Poko'nun ise forma giyebileceği öğrenildi.

Mustafa Denizli, eski öğrencisine rakip olacak

Altay’ı geçen yıl 18 sene sonra Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, 2008-2009 sezonunda başında yer aldığı Beşiktaş’ı hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon yaptı. O sezonun son maçında Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, Denizlispor’u 2-1 yenerek 13’üncü şampiyonluğunu ilan etti. 2008-09’da Beşiktaş 6 yıl sonra şampiyonluğu, 19 yıl sonra çifte kupayı gördü. Mustafa Denizli, 2009-10 sezonunda sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş’taki görevinden ayrıldı. Eski öğrencisine rakip Denizli, Beşiktaş maçında A Milli Takım’ı çalıştırdığı 1996-2000 yılları arasında öğrencisi olan Siyah-Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın da rakip olacak.

18 yıl önce Kartal kazandı

Beşiktaş ve Altay, en son 3 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul’da karşı karşıya geldi. Beşiktaş İnönü Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı. İki ekip, Süper Lig’de şimdiye kadar ise 82 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 43’ünü Beşiktaş, 14’ünü Altay kazanırken, 25 maç berabere bitti.

Kara borsadan bilete iptal

Altay, Süper Lig’in 7. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili karaborsadan alınan biletlerin iptal edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı için karaborsa bilet satışının yapıldığı yönünde bilgilerin kulübe iletildiği aktarıldı. Konuyla ilgili hukuki işlemlerin başladığı ifade edildi.

Kadroda 16 futbolcu var

Siyah-Beyazlılar'da, Altay'la oynanacak maç öncesi eksiklerin çokluğu sebebiyle kafilede 16 futbolcu yer aldı. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu zorlu deplasmanda takımında yer alan oyuncuları; Kaleciler: Ersin, Mert, Defans: Rıdvan, Umut, Montero, Serdar, N'Sakala, Orta saha: Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Pjanic, Forvet: Kenan, Güven.

Atiba Hutchinson 300’ün peşinde

Beşiktaş’ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, bu akşam üçüncü “Dalya” için forma bekleyecek. Beşiktaş’a 2013-2014’te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla efsane haline gelen kaptan Atiba, Altay maçında sahaya çıkması durumunda 300. kez bir resmi maçta Kara Kartal adına boy göstermiş olacak.