Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ’in 26. haftasında Altay, yarın saat 19.00’da Beşiktaş ’ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, bugün yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından top kapma ve taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından Altay kafilesi, İstanbul’a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı’na hareket etti.