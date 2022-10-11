Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'nin kaptanı Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performans sonrası bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Sarı-lacivertli tribünlerin büyük bölümü tecrübeli eldivene destek verdi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kaptanı için eski hocası Mustafa Kaplan konuştu.

24 yaşındaki eldivenin Ankaragücü'nde teknik direktörlüğünü yapan ve Altay Bayındır'a futbolculuk kariyerinde ilk kez kaptanlık veren Mustafa Kaplan çarpıcı ifadeler kullandı. Altay Bayındır, Mustafa Kaplan döneminde Ankaragücü'nde 14 maçta oynamış ve gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.





Altay Bayındır'nın önemli bir isim olduğunu belirten Mustafa Kaplan, Jorge Jesus'a seslendi ve "Altay, Türk futbolu için değerli bir isim. Ligimizde Türk kaleci oynatayan takımlar belli. Hem Fenerbahçe'ye hem dem milli takıma uzun yıllar katkı verecek. Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Ekstra antrenmanlar yapan bir kaleciydi. Önünde uzun yıllar var. Fenerbahçe ve Jesus arkasında durmalı" ifadelerini kullandı.

"HERKES ŞOK OLMUŞTU"

Ankaragücü'nde Altay'a kaptanlığı ilk veren isim olan Kaplan, "Altay'a ilk kaptanlığı verdiğimde herkes şok olmuştu. Şimdi Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyor. 40 bin kişinin önünde oynamak kolay değildir. Sürekli kitap okur. Dünyanın en iyi kalecilerini izlerdi. Volkan Demirel'i de izlerdi. Altay kaybedilmemeli" dedi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a daha önce Avrupa'dan teklif geldiğini anlatan Kaplan, "Belçika, İngiltere'den ve İtalya'dan isteyen kulüpler vardı. Altay ile konuşmamda, 'Fenerbahçe'de kalıcı ol. Avrupa için erken' dedim. O da bana, 'Uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum' dedi. Çok profesyonel bir kalecidir" diye konuştu.





"30 MİLYON EURO"

Öte yandan Kaplan, doğru zaman geldiğinde Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük bir takıma gideceğine inanıyor. Deneyimli teknik adam, "Altay Bayındır'ın doğru zaman geldiğinde transferi de gerçekleşebilir. Eğer Uğurcan Çakır 30 milyon euro ediyorsa Altay da o rakamı eder. Dediğim gibi zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırarak Avrupa'nın yolunu tutabilecek kapasitede bir kaleci" diyerek sözlerini tamamladı.

Bursaspor altyapısında futbola başlayan Altay Bayındır daha sonra Arabayatağı ve Bursa Yol altyapısında forma giydi. Altay Bayındır, 2019-2020 sezonunda 1 milyon 500 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı. 24 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Sporx)







