Bursaspor altyapısında futbola başlayan Altay Bayındır, daha sonra Arabayatağı ve Bursa Yol ile Ankaragücü altyapılarında oynadı. Genç file bekçisi, Başkent temsilcisinde A takıma yükseldikten sonra Fenerbahçe tarafından beğenildi ve 2019-2020 sezonu başında 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

Ekim 2021'de Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpışıp, omzundan sakatlık geçiren kaleci, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra formasına kavuştu ve son olarak Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray 'a karşı 2-0 kazandıkları dev derbide Fenerbahçe kalesini korudu.

FENERBAHÇE 2028'E KADAR ANLAŞMA SAĞLADI

Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan 23 yaşındaki milli file bekçisi ile Fenerbahçe Kulübü arasında beş yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı konuşuluyor.

YILLIK ÜCRETİNE 800 BİN EURO ZAM!

Mevcut sözleşmesinde 1 milyon 200 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Öte yandan başarılı file bekçisine, yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği ileri sürüldü. Altay Bayındır ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya başarı bonuslarının da eklendiği öğrenildi. 23 yaşındaki file bekçisinin bir sezonda 25 maçın üstünde forma giymesi halinde 500 bin euro kazanacağı, şampiyonluk halinde tecrübeli eldivene 200 bin euro şampiyonluk primi alacağı, Avrupa kupalarında alınacak her başarı için 50 bin euro ekstra bonus elde edeceği kaydedildi.

BOĞAZ HAVASI

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe’nin milli yıldızı Altay Bayındır, önceki gün Etiler’de görüntülendi. 4 milyon TL'lik lüks aracıyla Boğaz havası alan genç yıldızın, yeni aldığı lüks cipinin plakasının; adı, soyadı ve doğum yılını simgelediği görüldü.