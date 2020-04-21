Altay Bayındır'dan transfer açıklaması: Fener istemeden olmaz

Sergilediği performansla Real Madrid ile Ajax gibi dev takımların listesine giren kaleci Altay Bayındır'dan açıklama geldi.

21 Nisan 2020, Salı 09:12 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır'dan transfer açıklaması: Fener istemeden olmaz

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takdir toplayan bir performans gösteren Altay Bayındır hakkında flaş transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Avrupa devlerinin Altay'ı izlediği belirtilirken genç kalecinin gelecek sezon sürpriz bir transfer yapabileceği ifade ediliyordu.

Açıklama geldi 

Takvim'in habirene göre; Konuyla ilgili açıklama yapan başarılı eldiven, ''Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. "

'Kulüp onay gerekir' 

" Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi ve kulübümün de onayı gerekir" dedi.

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