Altay Bayındır'dan Harun Tekin'e tebrik
Fenerbahçe'de önemli bir sakatlık yaşayan Altay Bayındır, Başakşehir maçında görev yapamadı. Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan Harun Tekin'in son anlarda penaltı kurtarmasının ardından genç kaleci tebrik paylaşımı yaptı
Fenerbahçe'de önemli bir sakatlık yaşayan Altay Bayındır, Başakşehir maçında görev yapamadı. Sezonun kalan kısmında görev yapamayacağı konuşulan Altay Bayındır, Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan Harun Tekin'e tebrik paylaşımından bulundu.
Harun Tekin, 2-1 kazanılan Başakşehir maçının son anlarda penaltı kurtardı ve galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Maç sonunda Altay sosyal medya hesabından 'Tebrikler Abim' notunu paylaştı
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