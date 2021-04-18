Fenerbahçe'de önemli bir sakatlık yaşayan Altay Bayındır, Başakşehir maçında görev yapamadı. Sezonun kalan kısmında görev yapamayacağı konuşulan Altay Bayındır, Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan Harun Tekin'e tebrik paylaşımından bulundu.

Harun Tekin, 2-1 kazanılan Başakşehir maçının son anlarda penaltı kurtardı ve galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Maç sonunda Altay sosyal medya hesabından 'Tebrikler Abim' notunu paylaştı

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