2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında A Milli Takım , sahasında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını vurguladı.

'Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun'

Karadağ'ın 90+7. dakikada frikikten bulduğu golde barajda bir anlaşmazlık yaşadıklarının altını çizen Altay, ''Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık yaşadık. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz.'' diye konuştu.





İlgili Haberler Uğurcan Çakır takımı beklemeden otobüse gitti



