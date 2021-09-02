Altay Bayındır'dan frikik itirafı: Anlaşmazlık oldu
A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır, 2-2 berabere kaldıkları Karadağ maçının ardından konuştu. Son dakika gelen golde frikikte kurulan barajda bir anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Altay, ''Golleri açıp izleyeceğiz. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz.'' dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında A Milli Takım , sahasında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Altay Bayındır, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını vurguladı.
'Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun'
Karadağ'ın 90+7. dakikada frikikten bulduğu golde barajda bir anlaşmazlık yaşadıklarının altını çizen Altay, ''Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık yaşadık. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz.'' diye konuştu.