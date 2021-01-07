Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. maçından da galip ayrıldı ve 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Yaptığı kurtarışlarla galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Kuzeninin vefatı nedeniyle duygusal anlar yaşayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için zor bir maçtı, duygu yoğunluğu yüksekti. Dün beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşayıp o şekilde maça çıktım. Ailemin yanında bulundum dün ama bugün 2. ailemin de yanında olmak zorundaydım. "Bugün galibiyetle sahadan ayrıldığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti dün kaybettiğim kuzenime armağan ediyorum, ruhu şad olsun. Dünde kalıp dünü çok yaşadım aklımda. Hep kuzenim aklımda olduğu için gol sevincimi de onu düşünerek yaşadım."





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