Süper Lig 'in 33. haftasında Fenerbahçe , Göztepe 'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekipte maçta kalesini gole kapatan file bekçisi Altay Bayındır, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Altay Bayındır, "Bizim için her maç olduğu gibi bu maçta önem taşıyan bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Maç sonrasında eksiklerimizi bakacağız, nerede nasıl daha iyi olabiliriz diye. Göztepe kalan maçlarında başarılar diliyorum. İyi de mücadele ettiler." dedi.

Sakatlık süreci

Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatmasına yönelik gelen soruya başarılı file bekçisi, "Kulübümüzde fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, doktorlarımız çabuk dönmem için çalıştılar. Ben de özel olarak çalıştım." sözleri ile cevap verdi.

"Arda'yı da tebrik etmeden geçmeyeyim"

Maçta gol atan genç takım arkadaşı Arda Güler'e de değinen Altay Bayındır, "Gol atan Arda'yı da tebrik etmeden geçmeyeyim. İnşallah bu şekilde morali yerinde, kafası saha içinde olacak şekilde devam eder. Taraftarlarımız bize kıvılcım veriyor, biz de sahada ateşi yakıyoruz. Her maç final maçı. İnşallah dilediğimiz bir şekilde ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

"Maçlara iyi konsantre oluyorum"

Müsabakasının ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, şu sözleri söyledi:

Kendisini sahada iyi hissettiğini dile getiren Altay Bayındır, "Camiamıza geldiğim günden beri çalışıyorum, mücadele veriyorum, elimden geleni yapıyorum. İyi konsantre oluyorum her maça. Bundan sonra da performansımı artırmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Maç kaybettikten sonra bir şeyleri hesaplamanın bir anlamı yok"

Maç maç baktıklarını belirten Altay, "Bizim için önümüzde sadece Rize maçı var. Maç kaybettikten sonra bir şeyleri hesaplamanın bir anlamı yok. O yüzden biz de hocalarımızla hep maç maç düşünüyoruz. Rize maçını kazanmak için oynayacağız. Takdir-i ilahi. Sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde gidersek neler olur, neler biter hep beraber görürüz. Ondan önce bizim yapmamız gereken şey maçları kazanmak, biz de ona odaklıyız" diye konuştu.

"İsmail Kartal ne yapması gerektiğini biliyor"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın tüm benliğiyle elinden geleni yaptığının altını çizen Altay, "Zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim, saha içinde her maça, her rakibe bizi ayrı bir şekilde motive edip çalıştırıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize de bunu aşılıyor. Biz de elimizden geleni sahada yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz, inşallah bu şekilde devam eder" dedi.

Altay son olarak taraftarlarıyla bir bütün olmanın farklı bir duygu ve hissiyat olduğunu söyleyerek, "Camiamız hep birlikte bütün olduğu zaman birçok şeyi aşıp birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Onlar da sağ olsun kaç maçtır bize sonuna kadar destek veriyorlar, gol yediğimizde de, attığımızda da... Ne olursa olsun. İnşallah bu bütünlüğümüz, bu birliğimiz, sezon sonuna kadar devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.



