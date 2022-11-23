Volkan Demirel, 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra futbolu bırakmış, eldivenlerin yeni sahibi Altay Bayındır olmuştu. Genç file bekçisi bu sezon formsuz bir dönemden geçti.





Volkan Demirel'den Altay'a telefonla destek

Bu süreçte kendisine en büyük desteğin, Sarı-Lacivertliler’de hocalığını da yapan Volkan Demirel’den geldiği öğrenildi. Şu anda Hatayspor’un başında olan 41 yaşındaki teknik adamın Altay’ı sık sık telefonla arayıp konuşarak kendisine moral aşıladığı ortaya çıktı.

King ve Emre'ye de durmak yok

Jorge Jesus, Dünya Kupası arasında takımına 12 günlük izin vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcular, bu süreci dinlenerek geçiriyor ancak bireysel çalışmalarını da aksatmıyor. Joshua King ve Emre Mor, tatilde soluğu Mikonos Adası’nda aldı. İkili burada hem dinlenip stres atıyor, hem de birlikte sıkı şekilde çalışarak formlarını koruyor. İkili, Mikonos’ta antrenman yaptıkları sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.





Genç oyunculara mesaj

Fenerbahçe, cuma gününden itibaren izni bitirip çalışmalara yeniden başlayacak. Jorge Jesus, altyapıdan yetenekleri de A takımla idmanlara alıp, oynanacak hazırlık maçlarında görev vermeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın, akademi hocalarıyla fikir alışverişinde bulunduktan sonra İsak Vural, Jin-ho Jo, Yusuf Kocatürk, Arda Çağdaş, Bora Aydınlık, Melih Bostan ve Ensar Brahic gibi isimlere ‘hazır olun’ talimatı gönderdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin şu ana kadar belli olan hazırlık maçlarındaki rakipleri Vallecano ve Villarreal...







