Altay Bayındır: Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı. İki takım arasındaki son 5 maç da beraberlikle sona ermiş oldu.

Mücadelenin ardından ilk derbisine çıkan Altay Bayındır, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç file bekçisinin maç sonu açıklamaları:

"Kazansaydık da kaybetseydik de değişen bir şey olmayacaktı, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, Galatasaray'a da önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum."

"Bu sonucu başarı olarak görmüyorum, tabii ki her maça 3 puan için çıkıyoruz. Atmosferden pek etkilenmiyorum, sahaya çıkınca tamamen maça odaklanıyorum, tribünden sesleri pek duymuyorum. Zaten daha çok Fenerbahçe taraftarının sesini duydum."

"Derbi olması benim için fark yaratmadı, her maça aynı şekilde konsantre olup, aynı şekilde oynuyorum. Hocamız da, Emre ağabey de, Volkan ağabey de çok tecrübeli, büyük liderler hepsi, yönetmeyi biliyorlar. Bu maçı oynamış olarak uyarılarda bulundular.



