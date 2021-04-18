Altay Bayındır şoku! Ameliyat bugün...

Fenerbahçe'de, Başakşehir karşılaşması öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. Kanarya'nın bu sezonki en iyi isimlerinin başında gelen Altay Bayındır'ın el bileğinde bir kemikte (Skafoid kemiği) kırık meydana geldi. Önceki gün gerçekleşen şut antrenmanı sırasında yaşanan olay sonrasında Altay'ın çekilen MR'ında kırık tespit edildiği ve ameliyat olmasına karar verildiği bildirildi. Ameliyat bugün yapılacak.

Görev Harun Tekin'in

Büyük ihtimalle sezonu kapatan 22 yaşındaki file bekçisinin EURO 2020'de olup olmayacağı tedavi sürecine göre netlik kazanacak. Ancak yaşının genç olması, burada önemli bir avantaj. Geçtiğimiz Kasım ayında elmacık kemiği kırılan ve şu an bir sıkıntısı olmayan Harun Tekin'in ise bu kalede olması bekleniyor. Yedek kaleci olarak, Oytun ya da Osman Ertuğrul'dan biri tercih edilecek.

İyi haber Valencia...

Altay'ın yanı sıra Perotti, Sadık ve Gökhan Gönül de Başakşehir maçında yok. Gökhan'ın yerine Nazım oynayacak. İki gündür bireysel çalışan Valencia'nın dün takıma katıldığı ve ilk 11'e girme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Bu arada kulüpten yapılan bir başka açıklamada, teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu ismin tedavi sürecinin başladığı bildirildi.

Yusuf Dursun