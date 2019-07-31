Altay Bayındır: Şimdi gidip yediğim golleri izleyeceğim!

Altay Bayındır'ın kulüp televizyonu FB TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye'den Fenerbahçe olarak yer almak bizim için çok önemliydi. Yenilmek yenmek olabilir. Fazla takılmamak lazım. Lige en iyi şekilde hazırlanıp eksiklerimizi görüp elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım.

Ben kurtardığım pozisyonlara değil, yediğim gollere bakacağım. Onlara odaklanmam lazım. Birazdan gidip izleyeceğim. Sonuçta burası Fenerbahçe camiası, hatalarımızı görüp düzeltmeliyiz. Eksiklerimizi kapatıp bu camiaya yakışan futbolcular olmalıyız.

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