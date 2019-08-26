Altay Bayındır: 'Şampiyonluk yoluna çıktık'

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Başakşehir maçından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk olarak yediği golle ilgili konuşan Altay Bayındır, “Nasıl daha iyi pozisyon alabilirdim, nasıl kurtarabilirdim bunları hocamızla konuşacağız” dedi.

Altay, Visca’nın karşı karşıya pozisyonunda yaptığı kurtarış için ise, “Kalecinin işi kurtarış yapmak. Bunu yapıp, takımıma katkı sağladığım için ne mutlu bana” diye konuştu.

21 yaşındaki file bekçisi, genç yaşta Fenerbahçe kalesini korumanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, bunun bilincinde olduğunu söyledi.

‘Trabzon heyecanı var’

Başarılı kaleci, Başakşehir önünde geriye düşmelerine rağmen galibiyet için inançlarını hiç kaybetmediklerini belirtti. Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Altay Bayındır, “Ancak bu maç artık geride kaldı. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız. Biz şampiyonluk adına bu yola çıktık. Bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Hepimizde Trabzon maçının heyecanı var. Sonuçta derbi atmosferi. Her şey güzel olacaktır” yorumunu yaptı.

‘Psikolog desteği’

Altay, “Kişisel gelişimime önem veriyorum. Hayat sadece futboldan ibaret değildir. Bilgi sahibi olmak için kitap okuyorum. Maçlara mental anlamda hazırlanmak için psikolog desteği alıyorum” dedi.

‘İnşallah onun gibi olurum’

Genç kaleci, “Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin büyük bir değeri. İnşallah ben de onun gibi olurum, onun yaşadığı duyguları yaşarım” diye konuştu.