Hazırlık maçında Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda konuk eden A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11’de 9 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçında ilk 11’de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman’ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11’de yer aldı.

İki maçta da ilk 11’de yer alan isimler ise Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oldu. Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gökhan Akkan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal ve Efecan Karaca yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım’da Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Altay, Rıdvan ve Halil Dervişoğlu ilk maçına çıktı

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı. Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

Karşılaşmayı iki bakan takip etti

A Milli Takım’ın, Azerbaycan’ı konuk ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti.

Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Tribünde 400 davetli karşılaşmayı izledi

A Milli Takım’ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı. UEFA’dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.

AA