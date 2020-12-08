Ankaragücü'nden Fenerbahçe 'ye transferi gerçekleştikten sonra form grafiğini her maç yükselten ve zaman zaman Sarı Lacivertli takımın kahramanı haline gelen Altay Bayındır, son dönemde gündemin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor 'u 2-0 yendiği maçının ardından en çok konuşulan isimlerin başında Altay Bayındır geldi. Genç file bekçisi gösterdiği performans ile bir anda gündem oldu. Fanatik Twitter hesabından yaptığımız ankette de takipçilerimizin çoğunluğu 22 yaşındaki file bekçisini A Milli Takım formasıyla görmek istiyor.

Ankette, "A Milli Futbol takımının kalesini kim korumalı?" sorusunu sorduk. Takipçilerimizden 22 bin 312'si katıldı. Yüzde 40,3'ü Altay Bayındır cevabını verirken, Uğurcan Çakır ankette oyların yüzde 38,8'ini alarak ikinci oldu. Milli Takımımızın as kalecisi Mert Günok ise ankette yüzde 17,2'lik oy yüzdesi ile 3. oldu. Ankete katılan yüzde 3,7'lik kısım ise 'Diğer' seçeneğini işaretledi.