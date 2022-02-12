Altay Bayındır: Kaldığım yerden devam edeceğim

Süper Lig'in 11. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır yaklaşık 3.5 aylık aranın ardından eldivenlerine kavuştu. Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe 'nin kalesini koruyan ve 2-1'lik galibiyetle dönen genç kaleci maçı değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu belirten Altay, "Çok şükür uzun bir sakatlık süreci sonrasında döndüm, kaldığım yerden devam etmeye geldim. Zorlu bir süreçti, profesyonel oyuncu gibi kısa sürede döndüm. Takımımla beraber olduğum ilk maçta kazanmak son derece mutluluk verici. Bundan sonraki maçlarda alacağımız galibiyetlerin inşallah başlangıcı olur. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu, camiamıza nasıl bir futbol sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamız da biliyor. Bunun için de çalışıyoruz. Kazanmak için geldik, galibiyet ve sonuç önemliydi" dedi.