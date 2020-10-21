Altay Bayındır: Kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe’nin başarısı

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Sezon öncesi çalışmaları kadar saha dışında da çalışmanın önemini vurgulayan Bayındır, “Ben de üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Elimizden geldiğince çalışmaları sürdüreceğiz. Çıkabileceğimiz en üst noktalara çıkacağız. Ben genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açığım. Bilgi öğrenmek önemli bir şey” dedi.

“Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi”

Geçtiğimiz sezonda yaşanan durumlar hakkında konuşan Altay Bayındır, “Geçen seneki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu. Bu tür problemler taşıdık. Mevkisinde oynamayan oyuncular stoperde oynadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Orta saha oyuncusu stoper oynarsa konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Bu sene iyi bir takımız ve inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz hedefe ulaşırız. Takım özelinde geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Bizim üzerimize düşen daha fazla çalışmak. Ben iyi çalışıyorum ve daha iyi çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu sürdürebilir hedefi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan insanın kendisini bilmesi”

Saha dışından gelen eleştiriler ile ilgili konuşan Bayındır, “Öncelikli olarak iş insanın kendisinde bitiyor. Ben eleştirilere her zaman açık bir insanım yaptığımız iş durumunda. Fazla eleştirileri dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp sahaya odaklanıp nasıl gelişebilirime odaklanmış haldeyim ben. İyi geçen bir maçtan sonrada eleştirenler olur. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden devam etmek. Önemli olan insanın kendisini bilmesi” şeklinde konuştu.

“Hedefim her zaman oynamak”

Altay Bayındır, “Benim yer aldığım her kulüpte hedefim her zaman oynamaktır. Ümit Milli Takım'da da, A Milli Takım'nda da gelirse davet orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu” diye konuştu.

“Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum”

Takip ettiği kaleciler hakkında açıklamalarda bulunan Bayındır, “Boş zamanlarımda maç izliyorum ama pek bir isim veremem kaleci konusunda. Büyük kulüplerde oynayan oyuncularda herkes hata yapabiliyor iyi kurtartış da yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp kurgulamak. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok. Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum” dedi.

“Her hafta oynanan maçlar önemli”

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve Trabzonspor ile oynanacak olan maç için görüş belirten genç kaleci, “Uğurcan ile olan şeyleri bazen ben de görüyorum sosyal medyada. Bunlar çok güzel şeyler ülke futbolu için. Bu maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Geçen hafta Göztepe ile oynadık, bu hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Her hafta oynanan maçlar önemli” diye konuştu.

“Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci daha rahat oluyor”

Geçen sezonda yaşanan sakatlık sıkıntılarına değinen Bayındır, “Biz çok fazla ilk yarı açısından oyuncularımız iyiyken sıkıntı yaşamıyorduk ve sezona da iyi başlamıştık. Çıkan sakatlık durumları bizi sıkıntıya soktu. Bu sene yeni bir takım oldu. Yeni transferlerle birlikteliği sağlıyoruz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için daha rahat oluyor. Maçlar da daha iyi bir şekilde geçiyor” dedi.

“Erol hocanın etkisi çok fazla oldu”

Teknik Direktör Erol Bulut’un takıma kattıkları hakkında konuşan Bayındır, “Erol hocanın etkisi fazla birliktelik açısından. Bunlar çok önemli şeyler. Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da arttırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin hedefi her zaman başarıdır”

Fenerbahçe’nin hedefinin her zaman başarı olduğunu vurgulayan Altay, “Biz de bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz şey için sonuç alırız. Ben antrenmanlardan sonra penaltı çalışıyorum. Onda psikoloji çok önemli. Orada rahat olduğun sürece rakibe de hissettirdiğin sürece o da temkinli geliyor. Göztepe maçında kurtaramadım penaltıyı ama o da iyi bir vuruştu. İlerleyen haftalarda da kurtartışlarıma devam edeceğim” dedi.

“Kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe’nin başarısı”

Gelecek için plan yapmadığını belirten Bayındır, “Ben genelde kısa vadede plan yapan bir insanım. Şu anda Fenerbahçe’nin oyuncusuyum. Hedefim camianın başarısı. Her gece kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe’mizim başarısı. İnşallah mücadele ettiğimiz şeyi sezon sonunda da yaşarız” şeklinde konuştu.

İHA