Altay Bayındır: Her gece tek düşüncem Fenerbahçe

Altay Bayındır, dünkü antrenmanın ardından medya mensuplarıyla bir araya gelerek kendisi ve takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genç file bekçisi her zaman eleştiriye açık olduğunu ancak bunları çok dikkate almadığını söyleyerek, “Hocalarımızın sözleri dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp nasıl gelişebilirim bunu düşünüyorum. Önemli olan insanın kendini bilmesi” dedi. Altay, kendisinde eksik hissettiği bir şey olmadığını, her gün daha iyi olmak için çalıştığını dile getirdi.

‘Uğurcan’la ilgili yazılanlar çok güzel’

Başarılı kaleci, bu hafta karşılaşacakları Trabzonspor ve Uğurcan Çakır ile ilgili olarak da konuştu. Altay Bayındır, “Uğurcan ile olan şeyleri bazen ben de sosyal medyada görüyorum. Bunlar ülke futbolu için çok güzel şeyler. Bu maçla alakalı olarak ise şunu söyleyebilirim, bizim için her hafta, her karşılaşma önemli” dedi. 20 yaşındaki kaleci, geçen sezonla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlk yarıda sakatlıklar yokken sıkıntı yaşamıyorduk. Sezona iyi başlamıştık. Ancak sonradan çıkan sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu” yorumunu yaptı.

‘Takımdaşlık önemli’

Bu sezon yeni bir takım kurduklarını söyleyen Altay, başarı için öncelikli olarak saha içinde ve dışında takımdaşlığın sağlanması gerektiğini belirtti. Başarılı file bekçisi genel anlamda kısa vadeli planlar yaptığını söyleyerek, “Şu anda Fenerbahçe’nin oyuncusuyum. Her gece kafamda kurduğum tek şey de Fenerbahçe’nin başarısı. İnşallah mücadelemizin sonunda bu başarıyı yaşarız” dedi.

‘Penaltılara çalışıyorum’

Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin hedefinin her zaman başarı olduğunu dile getirerek, “Biz de bunun için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. İdmanlardan sonra penaltı çalışması yapıyorum. Bu konuda psikoloji de çok önemli. Penaltı sırasında rahat olduğunuzu rakibe hissettirirseniz, topa temkinli geliyor. Göztepe maçında kurtaramadım ama vuruş da iyiydi. İlerleyen haftalarda kurtarışlarıma devam edeceğim” dedi