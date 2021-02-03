Fenerbahçe'yi, Süper Lig'de Hatayspor deplasmanında tek başına ayakta tutan ve galibiyetin gelmesinde başrolü oynayan isim, kesinlikle Altay Bayındır'dı. Genç file bekçisi, zaten bu sezon Karagümrük ve Göztepe maçlarının yanı sıra birçok mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i adeta ipten almıştı. Hatay karşılaşmasında ise Altay, kariyerinin zirve maçlarından birini oynadı ve ilk dakikadan son ana kadar harikaydı. 32'de Popov uzaktan vurdu, Altay uçarak topu kornere yolladı. İkinci yarıda özellikle Luiz Gustavo'nun çıkmasıyla Fener kalesindeki tehlikelerin sayısı daha da arttı.

Neler çıkardı neler...

52'de Boupendza, Altay'la karşı karşıya kaldı ama 22 yaşındaki eldiven gole izin vermedi. 78'de Gabonlu yıldız, uzaktan sol ayağıyla sert vurdu, Altay enfes kurtardı. 2 dakika sonra Kamara soldan ortaladı, Diouf'un kale önündeki kafa vuruşunda Altay adeta uzadı ve çizgiden topu çıkardı. 86'da Diouf yine vurdu, Altay yine başarılıydı. 90'da Boupendza'nın sert vuruşunda yapacak bir şeyi olmayan Milli oyuncu, Hatay karşısında alınan devleşti.

'Güzel bir gündü ve çok yorgunum'

Maçın ardından Altay, "Bizim için önemli bir maçtı. Önemli olan puan kaybetmemekti ve bunu başardık. Çok konuşmak istemiyorum ama güzel bir gündü. Önümüzdeki önemli bir karşılaşma var ve aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Çok yorgunum daha fazla konuşmak istemiyorum. Yorgunum. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.



