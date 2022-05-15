Altay Bayındır: Fenerbahçe her maçına kazanmak için çıkar

Süper Lig 'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Altay Bayındır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı-Lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100. maçına Karagümrük karşısında çıkan 24 yaşındaki kaleci, maç öncesi duygu yoğunluğu yaşadığını aktardı. Fenerbahçe'nin her maçına kazanmak için çıktığını vurgulayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin'

''Her maç olduğu gibi kazanmayı çok istedik. İyi de mücadele ettik. İlk yarı daha da iyi mücadele edebilirdik. Devre arasında içeride konuştuk. Pozisyonlar da bulduk. Eğer gole çevirebilirsek farklı bir skorla da ayrılabilirdik ama 1 puan da bizim için önemliydi. Fenerbahçe her maçına kazanmak için çıkar. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin, bu da bizim için çok önemli bir kural.''

'100 maç söylemesi kolay ama bir sürü anısı var'

''1 puanı aldık, ikinciliğimizi büyük ölçüde garantilemiş olduk fakat bir maçımız daha var. Onu da yüzde yüz konsantre bir şekilde oynayacağız. İleriki günlerde daha fazla çalışarak, üstüne koyarak sağlıklı bir Fenerbahçe futbol takımını sahada göstermeyi sağlarız. Otobüste gelirken baya duygu yoğunluğu oldu. 100. maçım. Daha nicelere olsun. 100 maç söylemesi kolay ama bir sürü anısı var, iyisiyle kötüsüyle. İnşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur.''







