Altay Bayındır: ’Enerji patlaması yaşadım’

Altay Bayındır, Denizlispor maçı öncesinde takımda birikmişlik olduğunu söyledi. Genç file bekçisi, “Penaltıyı kurtardıktan sonra da enerji patlaması yaşadım. Denizlispor maçında aldığımız üç puan bizim için çok önemliydi. Farklı bir sonuçta çok farklı rüzgarlar esebilirdi. Bu maçın önemini anlatmak için Gökhan Gönül ağabey tüm futbolcuları toplayıp bizlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bizim için önem derecesi bu kadar yüksek bir maça penaltı kurtarışı ve performansımla katkı sağladığım için de apayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansı sürekli hale getirmek” dedi.

‘Derbiden ders aldık’

Altay, Denizlispor’un maçtan önce yaptığı paylaşımın yanlış olduğunu belirterek, “Maçlar oynanmadan ortamı bu tarz şeylerle kızıştırmanın mantığı yok” diye konuştu. 21 yaşındaki kaleci, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, “Yediğimiz ikinci gol bizi takım olarak düşürdü. Ancak bu yenilgiden dersler aldık” dedi. Altay Bayındır, kendisine yapılan eleştirilere asla kızmadığını dile getirdi.