Altay Bayındır: Çok yorgunum, fazla konuşmayacağım!

Maç sonu Altay Bayındır'ın yayıncı kuruluşa yaptığı kısa açıklama şu şekilde:

Bugün güzel bir maç oldu adıma. Fakat devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir maç var. Çok da yorgunum. Fazla konuşmak da istemiyorum.







