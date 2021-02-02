Altay Bayındır: Çok yorgunum, fazla konuşmayacağım!
Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında elde ettiği galibiyette en büyük paya sahip olan futbolcu Altay Bayındır 90 dakikayı değerlendirdi. Kendisi için performans anlamında güzel bir gece olduğunu belirten genç kaleci, "Önümüzde önemli bir maç var. Çok da yorgunum. Fazla konuşmak da istemiyorum." dedi.
Maç sonu Altay Bayındır'ın yayıncı kuruluşa yaptığı kısa açıklama şu şekilde:
Bugün güzel bir maç oldu adıma. Fakat devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir maç var. Çok da yorgunum. Fazla konuşmak da istemiyorum.