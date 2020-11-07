Altay Bayındır: Bu yenilgi aynaya bakmamızı sağlar

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Altay Bayındır, "Üzgünüz. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bilinçli bir şekilde hatalarımızdan ders çıkarıp, bulduğumuz pozisyonları değerlendirerek galibiyet almaya devam edeceğiz. Başarıya dümdüz gidemiyorsun. Bazen engebeli olabiliyor."

"Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Çok güzel gol attılar. Çalışmaya devam edeceğiz. Sahada bize yakışır performans ortaya koymak istiyoruz."

"Bu bizim için bir hayırdır. Belki de aynaya daha iyi bakmamızı sağlar. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak."