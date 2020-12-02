Altay Bayındır: ’Anneme sordum kaleci oldum’

Altay Bayındır, Tam Saha Dergisi’ne röportaj verdi.

22 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe’de Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, Volkan Demirel gibi isimlerin arkasından kaleyi devralmanın gurur verici olduğunu söyledi. Altay, “Nasıl bir camiada bulunduğumun farkındayım. İyi oynadığım maçların devamını getirmek için çok fazla çalışmayı sürdüreceğim. Bu mantaliteyi hiç bozmadan çalışmaya devam edeceğim. İnşallah ben de kulübümüze kupalar kazandırmak, maddi ve manevi değerler katmak istiyorum” dedi. Altay Bayındır, uzun vadeli planları olsa da bunları düşünmediğini, ilk hedefinin Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak olduğunu dile getirdi.

‘Savunmayla iyi anlaşıyorum’

Genç file bekçisi, geçen sezon savunma kurgusu konusunda, stoper pozisyonunda sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, “Pozisyonu stoper olmamasına rağmen zorunluluktan Jailson, Gustavo ve Ozan orada oynadı. Bu sezon defans hattıyla daha iyi anlaşıyorum” diye konuştu. Altay, kaleciliği nasıl seçtiğiyle ilgili olarak ise, “Bir gün anneme oyuncu mu yoksa kaleci mi olayım diye sordum. Yataklara filan çok atlardım. Herhalde onun için, ‘Vallahi oğlum kaleci ol, sen yaparsın’ dedi. Anneler bilir” ifadelerini kullandı.