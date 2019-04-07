Altay Bayındır: Analiz etmeye ve çalışmaya devam ediyoruz

Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır, 1-1'lik Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. İlk yarı iyi oynadıklarını belirten genç kaleci, kurtardığı pozisyonlar için ise rakip analizini işaret etti.

07 Nisan 2019, Pazar 18:42 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır: Analiz etmeye ve çalışmaya devam ediyoruz

20 yaşındaki Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde:

Haftaya da çok önemli bir maçımız var. O maçta da iyi oynamalıyız. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda konsantrasyonumuzu yitirdik biraz. Fener golü bulduktan sonra kontratak şanslarımız oldu. Golü de bulabilirdik. 

Sadece Fenerbahçe'yle alakalı bir durum değil, ligde her takım kaliteli. Her takımı analiz edip, çalışmaya ve bu şekilde oynamaya devam ediyoruz. 

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