Altay Başkent'te terliyor

Altay Başkent'te terliyor

07 Aralık 2019, Cumartesi 12:20
- A +
Altay Başkent'te terliyor

 

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılarda hafta içinde Sait Karafırtınalar'ın yerine 1.5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, Balıkesirspor'da çalışırken aldığı cezası nedeniyle yeni takımıyla ilk müsabakayı tribünden takip edecek. Altay'da hafta içinde İzmir'de Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanan stoper Gençer'in durumu maç saatinde netleşecek. Tedavileri süren Kappel ve Tavares bu hafta da forma giyemeyecek.

ALTAY

Aydın - Erhan, İbrahim, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Yılmaz, Leandrinho, Tatos, Putsila, Paixao

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...