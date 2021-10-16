Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya gelerek Süper Lig ve kulübümüz ile ilgili birçok konuda fikir alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Başkan Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu 35 numaralı bir Altay forması ve Altay'ın şampiyonluk maçında giydiği formadan alınan bir parça hediye etti.