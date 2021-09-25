Süper Lig 'de 7. haftanın açılış maçında Beşiktaş ’ı 2-1 mağlup eden Altay’da kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi. Ekmekçioğlu, 90 dakikanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maç fazlasıyla liderliğe yükselmelerinin gurur verici olduğunu, yeni kurdukları takımda Mustafa Denizli’nin de çok büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Play-off sürecimizde sağ olsunlar bize tesislerini açtılar, bize evlerini açtılar, öyle bir destek de vermişlerdi. Çok onur duyulası camiayla yaptığımız bu onurlu mücadelede, bu güzel oyunda galip gelmek çok mutluluk verici. Tekrardan taraftarımızı, camiamızı ve futbolcularımızı, hocamı tebrik etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Büyük bir heyecanla maç izledik, bu bize çok onur oldu."