Altay ateşe düştü

Sezonun 2'nci haftasını 6 puanla liderlik koltuğunda, 7'nci haftayı ise 5 galibiyetle 15 puan toplayıp 3'üncü sırada tamamlayan İzmir ekibi daha sonra inanılmaz bir düşüş yaşayarak 18'inci basamağa kadar geriledi. Kayseri'de üst üste 5'inci yenilgisini alan siyah-beyazlılar, son 13 maçta 10 mağlubiyet alırken, bu periyotta sadece 3 puan toplayabildi. Altay, 18 yıl aradan sonra dönüp müthiş bir başlangıç yaptığı Süper Lig 'de performansının devamını getiremedi.

Süper Lig'de küme düştüğü 2002-2003 sezonunda art arda 7 yeniligi alan Altay, benzer bir seriye imza atarak şimdiden küme düşme adayları arasında gösterilmeye başladı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımı 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu yaparak gönüllerde taht kuran teknik direktör Mustafa Denizli üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, yönetimin transfer yasağını henüz kaldıramaması camiada endişeye neden oldu. "Vazgeçme durumumuz yok. Radikal kararlar alacağız" mesajı veren teknik patron Mustafa Denizli'nin Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı görüşme sonrası nasıl bir karar çıkacağı merak konusu oldu.

PAIXAO İÇİN MANİSA İDDİASI

Altay'da son oynanan Kasımpaşa (D) ve Yukatal Kayserispor (D) maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli golcü Marco Paixao'nun 1'inci lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. İzmir ekibiyle 1'inci ligde üst üste 3 kez gol kralı olan 37 yaşındaki santrforun yaşına rağmen bonservis ücretiyle Manisa temsilcisine gideceği ileri sürüldü. Altay yönetiminin bu parayı transfer yasağını kaldırmak için kullanmayı planladığı ifade edildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)