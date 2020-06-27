TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay Antrenörü Sebahattin Yenilmez, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Sert bir oyun oldu. Maçın ilk yarısında yakaladığımız 3 tane gol pozisyonunu gole çevirebilseydik ikinci yarıda yaşadığımız ortam belki de yaşanmayacaktı. Bakın böyle rakipler, skora da tutunuyor, mücadele gücü yükseliyor. O esnada, 2-0 da geriye düştük. Maçın sonunda 2-2’yi yakalayıp yolumuza devam ediyoruz. Çünkü çarşamba günü Osmanlıspor maçımız var. Pazar da Adana Demirspor maçımız var. Altay’ın bir hedef var, o hedef çerçevesinde, burada almış olduğumuz 1 puanı da kar belliyoruz. Çünkü ligin boyu kısaldı. Sert maçlar oynanacak, her gol değerli diye düşünüyoruz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Eskişehir’e de bundan sonra başarılar diliyoruz" diye konuştu.



