Altay altyapısında Bilgetay dönemi

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Sportif Direktör İbrahim Akın ve Genel Müdürü Atakan Atalay ile bir araya gelerek göreve başlayan Zafer Bilgetay, evi olarak nitelendirdiği Altay Spor Kulübü'nde bir kez daha görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bilgetay, "Koronavirüs salgını nedeniyle alt yaş gruplarında liglerin ertelenmesi yetiştirici kimlik taşıyan birçok kulüp için olumsuzluk yarattı. Genç yeteneklerin yolunu kapatan ve gelişimlerini kısıtlayan bu olumsuz koşullar hızla geride kalsa da çalışmalarımızda önceliğimiz oyuncularımızın eğitim ve gelişimlerindeki kayıpları geri döndürmek olacak" şeklinde konuştu.

"FUTBOL OKULLARI YAPILANMASINDAN FAYDALACAĞIZ"

İlerleyen süreçte altyapı gelişim liglerinde ve genç milli takımlarda Altay markasını yeniden ön plana çıkaracaklarını kaydeden Bilgetay, "Profesyonel futbol takım teknik direktörümüz Mustafa Denizli ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Yıllar sonra yollar yeniden kesişti, kaptanlar olarak Mustafa Denizli ile evimiz Büyük Altay'da buluştuk. Amacımız yaş gruplarındaki gençlerimizi A takım seviyesine çıkarmak ve bu sirkülasyonu sürekli kılmak. Altay, Özgür Ekmekçioğlu başkanımızla birlikte Türkiye sathına yayılan örnek bir futbol okulu yapılanması kurdu. 10 binin üzerindeki bu genç futbolcu kaynağını en etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Amacımız, gençlerimize üst düzey futbol eğitimi vermek yanında aynı zamanda onlara Altaylılık kültürünü de aşılamak olacak. Yetişmesinde emeğim bulunan İbrahim Akın, yuvası Altay'da sonlandırdığı futbolculuk kariyerinin ardından şu an kulübümüzün sportif direktörlüğünü üstlenmiş durumda. Aynı şekilde öğrencilerim arasında yer alan Okay Yokuşlu, Avrupa liglerinde ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyor. Son dönemde Cenk Özkacar, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan ve Cem Özgener gibi genç yeteneklerimiz öne çıkan oyuncularımız oldu. Bu sayıyı arttırarak kulübümüzü, milli takımlar ve gelişim liglerinde en kısa sürede hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi.

DHA